Di Maio e ‘Insieme per il futuro’, il nome già usato: ecco quando (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – ‘Insieme per il futuro’, nome dei nuovi gruppi di Luigi Di Maio, “non è sicuramente un nome nuovo”, dice all’Adnkronos Gabriele Maestri, giurista ed esperto di simboli, nonché curatore del sito ‘I simboli della discordia’. “Scorrendo le liste pubblicate sul Ministero dell’Interno delle elezioni amministrative degli ultimi 4 anni, scovate dal collega Massimo Bosso per ‘I simboli della discordia’, quest’anno si trovano 4 liste con quel nome, più 2 con nomi molto simili (‘Insieme per un futuro’ e ‘Insieme verso il futuro’). Ce ne sono poi 8 nel 2021, 4 nel 2020 (più un ‘Insieme verso il futuro’) e addirittura 34 (più un altro ‘Insieme verso il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) –per ildei nuovi gruppi di Luigi Di, “non è sicuramente unnuovo”, dice all’Adnkronos Gabriele Maestri, giurista ed esperto di simboli, nonché curatore del sito ‘I simboli della discordia’. “Scorrendo le liste pubblicate sul Ministero dell’Interno delle elezioni amministrative degli ultimi 4 anni, scovate dal collega Massimo Bosso per ‘I simboli della discordia’, quest’anno si trovano 4 liste con quel, più 2 con nomi molto simili (per unverso il). Ce ne sono poi 8 nel 2021, 4 nel 2020 (più unverso il) e addirittura 34 (più un altroverso il ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : I parlamentari fedeli a Di Maio fondano alla Camera e al Senato il gruppo “Insieme per il futuro”. Stipendio. @stampasgarbi @Adnkronos - ilfoglio_it : ?? Si chiamerà 'Insieme per il futuro' il nuovo gruppo parlamentare guidato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio… - fattoquotidiano : 'Secondo le indiscrezioni, si chiamerà “Insieme per il futuro” il nuovo progetto politico di Di Maio' (Leggi) - ilgattoromy1 : RT @EmiLu90: Di Maio lascia i 5 stelle e fonda Insieme per il futuro, perché Insieme per il terzo mandato pareva brutto #DiMaio #insiemepe… - YeOlde42 : RT @EmiLu90: Di Maio lascia i 5 stelle e fonda Insieme per il futuro, perché Insieme per il terzo mandato pareva brutto #DiMaio #insiemepe… -