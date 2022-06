Chi è Gerardo Acampora | Boss in incognito e amministratore delegato di Megic Pizza?

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 21 giugno 2022) Oggi, martedì 21 giugno 2022, ci sarà il quarto, nonché ultimo, appuntamento con ‘in’ su Rai 2. Al timone Max Giusti pronto a coordinare l’esperienza indi un/una dirigente d’azienda ma anche a intervenire in prima persona, ovviamente camuffato per non farsi riconoscere. Nella puntata in onda questa sera il protagonista saràdi, azienda che producefresca da banco per la grande distribuzione. Il format internazionale è prodotto in Italia da Endemol Shine Italy, disponibile in streaming, inoltre, su RaiPlay. Il docu-reality che racconta le storie degli imprenditori che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana ...