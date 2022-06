Briatore difende pizza a 15 euro | Napoli risponde | “Pizza gratis ai cittadini”

(Di martedì 21 giugno 2022) “Il problema non è a quanto si venda lacon l’astice blu ma a quanto sia giusto vendere una margherita o una marinara con ingredienti di qualità”.così Sergio Miccù, presidente dell’Associazioneiuoli Napoletani, alle parole di Flavioche in un video aveva difeso i costi dellanella sua catena Crazy L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

nonnachicca58 : RT @Labbufala: #Briatore difende la sua pizza a 15 euro: “Uso una farina che volendo si può anche pippare'. - alcafar76 : RT @Labbufala: #Briatore difende la sua pizza a 15 euro: “Uso una farina che volendo si può anche pippare'. - pccpla : RT @Labbufala: #Briatore difende la sua pizza a 15 euro: “Uso una farina che volendo si può anche pippare'. - Katycip1 : RT @80AirasoR80: Ma vai a cagare Flavio #briatore,vieni a mangiare una bella Margherita o Marinara a portafoglio da Michele ai Tribunali,do… - GrifoRampante : Briatore difende la sua 'pizza da ricchi': 'Cosa ci mette chi la vende a 4 euro?'. Le reazioni sui … -

'E dispiace che il signor, nel suo video, non citi il fatto che la vera pizza napoletana ... Da allora, il disciplinare è stato il cuore dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, che...'E dispiace che il signor, nel suo video, non citi il fatto che la vera pizza napoletana ... Da allora, il disciplinare è stato il cuore dell'Associazione Verace Pizza Napoletana, che...Il dibattito sui prezzi delle pizze di Flavio Briatore è tornato alla ribalda. Eppure, la proposta di Crazy Pizza non si allontana molto da quella di alcune delle più famose pizzerie d’Italia ...L'imprenditore ha deciso di difendersi pubblicamente: Flavio Briatore ha risposto alle critiche ricevute sui social network.