Blanco in ospedale | Ho avuto un incidente | rinviato il concerto di Genova

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 giugno 2022)è indopo un: il cantante lo ha comunicato attraverso Instagram rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute.haunche lo ha costretto al ricovero in: il cantante, attraverso Instagram, ha comunque rassicurato i follower sul suo stato di salute, senza mai specificare i motivi della degenza. Il vincitore di Sanremo si è visto costretto a rinviare ildel 24 giugno a. Momenti di ansia per i fan diche in questi giorni è atteso in tutt'Italia per una serie di concerti che hanno fatto registrare il sold out pochi minuti dopo la messa in vendita dei biglietti. Da una stanza diil cantante di 'Mi Fai Impazzire' ha …