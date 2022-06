Beyoncé | audio | testo e traduzione di Break my soul

Pubblicità

PamCar86 : RT @rnbjunk: #BreakMySoul é una bomba house anni 90. Ascolta qua il nuovo singolo di #Beyonce e leggi la traduzione del testo. https://t.co… - rnbjunk : È uscito il nuovo singolo di @beyonce #breakmysoul. Un brano tutto da ballare. Ecco la copertina del singolo. Sul s… - rnbjunk : #BreakMySoul é una bomba house anni 90. Ascolta qua il nuovo singolo di #Beyonce e leggi la traduzione del testo. -

Soundsblog

Il 29 luglio il nuovo album disarà fuori. Non è tutto: sul sito ufficiale beyonce.com ... Tutte e 4 le soluzioni includono il CDe una t - shirt unisex, il tutto confezionato all'interno ...... ' La body performance di Valentina Nappi al CAM 'Annusa Valentina Nappi', si configura come una visitor experience attraverso la stimolazione/visiva/olfattiva, che prende spunto dalla capacità ... Break my soul, Beyoncé: ecco quando esce il nuovo singolo