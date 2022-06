Viabilità Roma Regione Lazio del 20-06-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 20 GIUGNOORE 09.35 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN APERURA SEGNALIAMO CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CHE E’CHIUSO A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN ATTO; LE FILE TRA AURELIA E VIA DELLA MAGLIANA. CI SPOSTIAMO IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA CON CODE TRA LA CASILINA E L’OSTIENSE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE. SULLA SS1 AURELIA AL VIA OGGI, 20 GIUGNO, I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE TRA IL KM 9 E 650 E IL KM 27 E 700, IN DIREZIONEE CIVITACCHIA. AL FINE DI AGEVOLARE I CANTIERI, ATTIVO FINO AL 9 SETTEMBRE IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA IN FASCIA ORARIA 22:00-6:00. PRESTARE ATTENZIONE. A MONTEROTONDO CANTIERI ATTIVI ...