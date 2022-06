Ultime Notizie Roma del 20-06-2022 ore 15:10 (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Lunedì 20 giugno al microfono Giuliano Ferrigno Europea ribadisce il fatto di sostegno al ucraina per la sua resilienza economica militari sociale e finanziaria richiama la Russia il ritiro immediato incondizionato di tutte le sue all’intero territorio ucraino secondo i confini internazionalmente riconosciuti l’Unione Europea Inoltre resta fortemente impegnata provvedere ad un ulteriore supporto militare per aiutare l’Ucraina e la sua azione di autodifesa e quanto si legge nella prima bozza delle conclusioni del Consiglio Europeo che si terrà il 23 e 24 giugno la borsa provvisoria che domani sera sul tavolo del consiglio affari generali a Lussemburgo nelle prossime ore nel testo Sara inserita la posizione del vertice sulla concessione a chi è Fede lo status di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione Lunedì 20 giugno al microfono Giuliano Ferrigno Europea ribadisce il fatto di sostegno al ucraina per la sua resilienza economica militari sociale e finanziaria richiama la Russia il ritiro immediato incondizionato di tutte le sue all’intero territorio ucraino secondo i confini internazionalmente riconosciuti l’Unione Europea Inoltre resta fortemente impegnata provvedere ad un ulteriore supporto militare per aiutare l’Ucraina e la sua azione di autodifesa e quanto si legge nella prima bozza delle conclusioni del Consiglio Europeo che si terrà il 23 e 24 giugno la borsa provvisoria che domani sera sul tavolo del consiglio affari generali a Lussemburgo nelle prossime ore nel testo Sara inserita la posizione del vertice sulla concessione a chi è Fede lo status di ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Al via il Consiglio nazionale del M5s, riunito on line e convocato per discutere le ultime dichiarazioni del minist… - sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Cina: #Russia primo fornitore di #greggio, scavalcata l’Arabia Saudita. ??? Capo ufficio… - Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - Teva_IT : Una medaglia d’oro nei 200 misti per Monica Boggioni, atleta di «Nuota con noi», il progetto di Pavia Nuoto ASD con… - CorriereCitta : Auto in panne e respinta da un hotel in piena notte: costretta a sborsare 220 euro di taxi -