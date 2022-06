**Ucraina: Zelensky, 'i 5 mln costretti a partire torneranno, non voglio chiamarli 'rifugiati'** (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "117 giorni di guerra. In tutto questo periodo, più di 5 milioni di ucraini sono stati costretti a lasciare le loro case e ad andare all'estero. In linea di principio, non voglio chiamare queste persone 'rifugiati'. Credo che torneranno a casa. Non appena la Russia uscirà dalla nostra terra. Non appena la pace si sarà ristabilita. Faremo tutto il possibile per questo". Lo afferma, in un post sul suo canale Telegram, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Leggi su iltempo (Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "117 giorni di guerra. In tutto questo periodo, più di 5 milioni di ucraini sono statia lasciare le loro case e ad andare all'estero. In linea di principio, nonchiamare queste persone ''. Credo chea casa. Non appena la Russia uscirà dalla nostra terra. Non appena la pace si sarà ristabilita. Faremo tutto il possibile per questo". Lo afferma, in un post sul suo canale Telegram, il presidente dell'Ucraina Volodymyr

