Siccità, il Piemonte dichiara "allarme rosso" e chiede aiuto alla Valle d'Aosta. Ma arriva il no: "C'è grave carenza di acqua anche per noi" (Di lunedì 20 giugno 2022) È iniziata la battaglia dell'acqua tra le Regioni. Una chiede aiuto, l'altra risponde. Solo che la sussidiarietà sarà difficilmente possibile. Perché tutti sono in emergenza e tendono a trattenere per sé la risorsa idrica in vista di mesi che rischiano di aggravare il quadro già drammatico. Lo dimostra in maniera plastica il "no" netto con il quale la Val d'Aosta ha rifiutato di tendere la mano al Piemonte, finora la regione più colpita dalla Siccità. Eppure negli anni scorsi, quando il secondo aveva avuto problemi, la prima era sempre arrivata in soccorso. Adesso, invece, Alberto Cirio ha composto il numero di telefono di Erik Lavevaz e si è sentito declinare l'invito. La Regione Piemonte ha infatti decretato ...

