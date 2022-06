Se Dybala andasse all’Inter è pronto il contro scippo della Juventus (Di lunedì 20 giugno 2022) L’addio di Paulo Dybala obbliga la Juve a cercare nuovi giocatori di livello in grado di sostituirlo e per questo motivo ci si sta muovendo. Se c’è un giocatore che è stato in grado di tenere alto l’onore della Juventus in queste ultime stagioni quale sicuramente Paulo Dybala, un giocatore che ha reso davvero molto più allegre le giornate dei bianconeri in queste stagioni, con l’argentino che è sicuramente uno dei più grandi della sua generazione, ma che purtroppo adesso dovrà dire a dire colori bianconeri con l’Inter che è davvero in questo momento la sua destinazione preferita ma potrebbe avvenire a sua volta un controsorpasso da parte della Signora. Paulo Dybala Juventus (LaPresse)Aver avuto per tanti anni un giocatore in rosa come ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 giugno 2022) L’addio di Pauloobbliga la Juve a cercare nuovi giocatori di livello in grado di sostituirlo e per questo motivo ci si sta muovendo. Se c’è un giocatore che è stato in grado di tenere alto l’onorein queste ultime stagioni quale sicuramente Paulo, un giocatore che ha reso davvero molto più allegre le giornate dei bianconeri in queste stagioni, con l’argentino che è sicuramente uno dei più grandisua generazione, ma che purtroppo adesso dovrà dire a dire colori bianconeri con l’Inter che è davvero in questo momento la sua destinazione preferita ma potrebbe avvenire a sua volta unsorpasso da parteSignora. Paulo(LaPresse)Aver avuto per tanti anni un giocatore in rosa come ...

WhoistheDark : @mariogi14672523 @Massimi67339505 @scaribel @Pasky973 @Paladino70 @NonSoloJuve @Fabio91921654 Dybala, nella nostra… - Tomas1374 : Per dire, #Dybala per quanto sia un rottame traditore è pur sempre un top se andasse dai cartonati, che non hanno u… - juvemyheart : RT @emilianofaziosi: Quando Dybala fu dichiarato out dalla Juve, scrissi che era ovvio che andasse all'Inter che, a sua volta, ci avrebbe g… - emilianofaziosi : Quando Dybala fu dichiarato out dalla Juve, scrissi che era ovvio che andasse all'Inter che, a sua volta, ci avrebb… - cialini86 : @TrollGirardi Ha visto camminare in campo Dybala... andasse a rivedere i due 'ex' derby d'Italia -