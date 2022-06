Sampdoria, il Milan piomba su Augello come vice Theo Hernandez (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria: il Milan avrebbe messo nel mirino il terzino blucerchiato Augello come vice Theo Hernandez Il Milan è alla ricerca di un vice per Theo Hernandez e la soluzione potrebbe essere in casa Sampdoria, dove Frederic Massara e Paolo Maldini avrebbero individuato la giusta pedina. Secondo quanto riportato La Repubblica, la dirigenza del Milan avrebbe messo gli occhi su Tommaso Augello. Per il terzino mancino sarebbe un ritorno a casa e potrebbe vestire anche la maglia della sua squadra del cuore. La Sampdoria attende i primi contatti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato: ilavrebbe messo nel mirino il terzino blucerchiatoIlè alla ricerca di unpere la soluzione potrebbe essere in casa, dove Frederic Massara e Paolo Maldini avrebbero individuato la giusta pedina. Secondo quanto riportato La Repubblica, la dirigenza delavrebbe messo gli occhi su Tommaso. Per il terzino mancino sarebbe un ritorno a casa e potrebbe vestire anche la maglia della sua squadra del cuore. Laattende i primi contatti. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS ...

Pubblicità

sportli26181512 : Samp, tentativo per avere Gabbia dal Milan in prestito con diritto di riscatto: Dopo Andrea Conti, la Sampdoria gua… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Augello piace al #Milan. Possibile scambio con #Gabbia? - Giacomobacci2 : RT @AndreaPropato: #Gabbia va verso la #Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. #Castillejo ai saluti: lascerà definitivamente il #M… - SampNews24 : Gabbia-Sampdoria, il Milan apre al prestito: Faggiano in pole per il difensore - AndreaPropato : #Gabbia va verso la #Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. #Castillejo ai saluti: lascerà definitivamente… -