Ripetere anno scolastico è una sconfitta per scuola e alunno. Lettera (Di lunedì 20 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - La ripetenza dell’anno scolastico è sempre una sconfitta per l’alunno e per la scuola, ma a volte può avere dei risvolti positivi tali da far capire che il prossimo anno deve studiare e impegnarsi di più. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - La ripetenza dell’è sempre unaper l’e per la, ma a volte può avere dei risvolti positivi tali da far capire che il prossimodeve studiare e impegnarsi di più. L'articolo .

