Pensioni | possibili la quota 41 e uscita anticipata | per chi e quando è prevista la riforma?

Pensioni: nelle ultime ore sono emerse delle novità e possibili nuove strade per alcune categorie di lavoratori. Tuttavia il tempo stringe e il Governo è chiamato a prendere delle decisioni importanti. Pensioni, possibili la quota 41 e uscita anticipata Tutti attendono la riforma delle Pensioni che dovrebbe arrivare entro il 1° gennaio 2023. Nelle ultime ore, è emersa l'ipotesi di una possibile quota 41 che si tratta di una forma anticipata. Secondo questa nuova soluzione, si andrebbe in pensione quando si raggiungono i 41 anni di contributi ed è riservata ad alcune categorie di lavoratori come disoccupati, caregiver, invalidi civili e lavoratori dipendenti addetti alle attività ...

