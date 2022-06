MotoGP Germania | Bradl | Fisicamente al limite | ho anche una bruciatura

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? PECCO DA SOGNO CONQUISTA LA POLE ?? Quartararo in prima fila, Zarco 3° I risultati ? - LauraLuthien86 : RT @Formula1Co: ??GP GERMANIA: VINCE ANCORA QUARTARARO ?? - Formula1Co : ??GP GERMANIA: VINCE ANCORA QUARTARARO ?? - P300it : MotoGP | GP Germania 2022, Bastianini (Ducati Gresini): “Contento a metà” ? di Alyoska Costantino ??… - P300it : MotoGP | GP Germania 2022, Bezzecchi (Ducati VR46): “Non ho praticamente mai avuto grip” ? di Alyoska Costantino ??… -

, sensazioni positive per Marc Marquez dopo la prima visita Le motivazioni del ritiro di Pol ... GP, disastro al Sachsenring per Honda: dalle stelle alle stalleParole eloquenti di Alberto Puig , direttore sportivo di Repsol Honda , dopo il flop del team di riferimento in occasione del Gran Premio di2022 di. Sul circuito Saschenring, la ...Alyoska Costantino | “Contento a metà, non ho fatto una gran partenza con la moto che si è impennata. Ho perso tante posizioni, ma poco a poco sono riuscito a ...Senza Marc Marquez il circuito del Sachsenring è passato dall'essere favorevole alla Honda al rivelarsi più che ostico e dei quattro piloti alla guida della RC213V, solo uno, Stefan Bradl, ha ...