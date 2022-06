L’Ucraina può vincere la guerra, aiutiamola adesso (Di lunedì 20 giugno 2022) Ora che abbiamo aiutato il commovente popolo ucraino a non perdere la guerra contro la Russia, dobbiamo aiutarlo a vincerla. A molti sembrava impossibile che Kiev potesse resistere all’invasore e adesso a qualcuno potrebbe sembrare ingenuo immaginare una vittoria degli ucraini contro l’armata nazibol del Cremlino. Non è così. L’Ucraina può vincere e vincerà, intanto perché gli ucraini sanno che, per quanto sia doloroso contare ogni giorno il numero dei loro eroi morti in difesa della propria cultura («heroiam slava»), il destino della loro nazione sarebbe ancora più funesto nel caso lasciassero passare i carri armati con la Z imperialista russa. L’hanno visto a Bucha due mesi fa, dove i russi hanno ucciso a freddo tutti quelli che capitavano a tiro, e nelle altre zone del sud dove hanno avviato un’oscena campagna di ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 giugno 2022) Ora che abbiamo aiutato il commovente popolo ucraino a non perdere lacontro la Russia, dobbiamo aiutarlo a vincerla. A molti sembrava impossibile che Kiev potesse resistere all’invasore ea qualcuno potrebbe sembrare ingenuo immaginare una vittoria degli ucraini contro l’armata nazibol del Cremlino. Non è così.puòe vincerà, intanto perché gli ucraini sanno che, per quanto sia doloroso contare ogni giorno il numero dei loro eroi morti in difesa della propria cultura («heroiam slava»), il destino della loro nazione sarebbe ancora più funesto nel caso lasciassero passare i carri armati con la Z imperialista russa. L’hanno visto a Bucha due mesi fa, dove i russi hanno ucciso a freddo tutti quelli che capitavano a tiro, e nelle altre zone del sud dove hanno avviato un’oscena campagna di ...

