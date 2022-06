Luca Bizzarri sarà la voce di un nuovo podcast di Autostrade. Le vittime del ponte Morandi: “Incoerente, dopo il crollo si disse indignato” (Di lunedì 20 giugno 2022) Si chiamerà “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie” e si presenta come “la piattaforma multicanale e interattiva promossa da Autostrade per l’Italia, che accompagna i viaggiatori alla riscoperta del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese”. Piattaforma su cui sarà possibile, tra l’altro, “ascoltare trecento podcast di informazione e proposte culturali e turistiche, che grazie alla georeferenziazione si sintonizzano sui luoghi del viaggio. Le voci sono di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu“. È proprio quest’ultimo elemento ad aver innescato a Genova una polemica che vede Egle Possetti, portavoce del Comitato dei familiari delle vittime del ponte Morandi, accusare Bizzarri, genovese, di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Si chiamerà “Wonders. Scopri l’Italia delle meraviglie” e si presenta come “la piattaforma multicanale e interattiva promossa daper l’Italia, che accompagna i viaggiatori alla riscoperta del patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del nostro Paese”. Piattaforma su cuipossibile, tra l’altro, “ascoltare trecentodi informazione e proposte culturali e turistiche, che grazie alla georeferenziazione si sintonizzano sui luoghi del viaggio. Le voci sono die Paolo Kessisoglu“. È proprio quest’ultimo elemento ad aver innescato a Genova una polemica che vede Egle Possetti, portadel Comitato dei familiari delledel, accusare, genovese, di ...

