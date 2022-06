Lazio | Zaccagni - Nasti e la super vacanza a Ibiza

Pubblicità

Corriere dello Sport

IBIZA - Vacanze di coppia in attesa di diventare genitori. Mattiae Chiara Nasti si divertono a Ibiza tra mare, sole e allenamenti. Il giocatore dellasfrutta le ferie per ritornare al top della forma e farsi trovare pronto il 5 luglio, data di inizio ...... che sia quel De Paul tanto desiderato da Mourinho Calciomercato della(confermato ... Non sono arrivati grandi innesti la scorsa estate, escludendoe Anderson , che si sono ... Lazio, buon compleanno Zaccagni: gli auguri speciali della Nasti IBIZA - Vacanze di coppia in attesa di diventare genitori. Mattia Zaccagni e Chiara Nasti si divertono a Ibiza tra mare, sole e allenamenti. Il giocatore della Lazio sfrutta le ferie per ritornare al ...Manca sempre meno al ritiro prima della partenza per Auronzo e Zaccagni si allena anche in vacanza per farsi trovare pronto Non solo relax, nelle vacanze di Mattia Zaccagni c’è spazio anche per gli al ...