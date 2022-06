Il Napoli non svende Ounas, Deulofeu attende: un altro giocatore può ‘liberarlo’ (Di lunedì 20 giugno 2022) Gerard Deulofeu si è messo in attesa, con pazienza e quasi devozione. Perché il Napoli lo ha cercato, la bozza di contratto è lì ma l’affare non si sblocca. Bisogna attendere, godersi le vacanze e magari rifiutare qualche offerta allettante che arriva dalla Spagna. Deulofeu (per ora) ha deciso di aspettare ed il Napoli sta provando a lavorare per acquistare il suo cartellino dall’Udinese. Tra Pozzo e De Laurentiis siamo fermi ad une mediazione tra domanda e offerta: la SSCN mette sul piatto 18 milioni di euro per il giocatore, l’Udinese ne chiede 20, ma secondo Corriere dello Sport siamo alla fase del buon senso e l’intesa si troverà. Ma per dare via a tutte le pratiche legali per l’acquisizione del cartellino di Deulofeu il Napoli deve cedere qualche ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 20 giugno 2022) Gerardsi è messo in attesa, con pazienza e quasi devozione. Perché illo ha cercato, la bozza di contratto è lì ma l’affare non si sblocca. Bisognare, godersi le vacanze e magari rifiutare qualche offerta allettante che arriva dalla Spagna.(per ora) ha deciso di aspettare ed ilsta provando a lavorare per acquistare il suo cartellino dall’Udinese. Tra Pozzo e De Laurentiis siamo fermi ad une mediazione tra domanda e offerta: la SSCN mette sul piatto 18 milioni di euro per il, l’Udinese ne chiede 20, ma secondo Corriere dello Sport siamo alla fase del buon senso e l’intesa si troverà. Ma per dare via a tutte le pratiche legali per l’acquisizione del cartellino diildeve cedere qualche ...

