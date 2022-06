Il livello del lago di Como è calato di 16 centimetri in 72 ore (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - "Le stazioni idrometriche Lombarde soprattutto nella parte montana continuano a registrare cali idrici che si ripercuotono nei laghi e fiumi di pianura", a rilanciare l'allarme siccità è Gianluca Lattanzi, il presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale sezione Lombardia. Tra questi ad esempio il torrente Pioverna affluente del lago di Como che si innesta a Bellano (LC) e per il quale, nelle ultime 72 ore si segnala un continuo calo con il valore di meno 23 cm con tratti di alveo praticamente in secca. La stazione lago di Como/Cernobbio osserva un calo nelle ultime 72 ore di meno 11,5 cm, così come la stazione a Lavello (LC) di meno 16 cm. "Oltre a soluzioni a lungo periodo come la riduzione delle emissioni di CO2 per contrastare il cambiamento climatico in atto, a breve termine ed a carattere ... Leggi su agi (Di lunedì 20 giugno 2022) AGI - "Le stazioni idrometriche Lombarde soprattutto nella parte montana continuano a registrare cali idrici che si ripercuotono nei laghi e fiumi di pianura", a rilanciare l'allarme siccità è Gianluca Lattanzi, il presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale sezione Lombardia. Tra questi ad esempio il torrente Pioverna affluente deldiche si innesta a Bellano (LC) e per il quale, nelle ultime 72 ore si segnala un continuo calo con il valore di meno 23 cm con tratti di alveo praticamente in secca. La stazionedi/Cernobbio osserva un calo nelle ultime 72 ore di meno 11,5 cm, così come la stazione a Lavello (LC) di meno 16 cm. "Oltre a soluzioni a lungo periodo come la riduzione delle emissioni di CO2 per contrastare il cambiamento climatico in atto, a breve termine ed a carattere ...

