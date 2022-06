Il Chelsea dice sì, Lukaku torna all'Inter in prestito: ecco quando può sbarcare a Milano (Di lunedì 20 giugno 2022) Il fatidico "sì" del Chelsea sull'offerta dell'Inter è arrivato: Romelu Lukaku (29) sarà di nuovo nerazzurro in cambio di 10 milioni più 2 di bonus per il prestito di un anno. Non è previsto un diritto di riscatto in favore dei nerazzurri, se ne parlerà durante la stagione. Manca solo l'altro "sì", quello del presidente Steven Zhang, che arriverà oggi e inaugurerà la settimana del Lukaku-bis. Gli eventuali affari De Vrij (30) o Dumfries (26), graditi ai Blues, sono stati posticipati e restano slegati dal belga. Solo dopo aver chiuso definitivamente il ritorno di Big Rom, l'Inter sistemerà i dettagli dell'accordo con Dybala (28): un arrivo non esclude l'altro né comporta la cessione di Lautaro. L'altra notizia importante di mercato del fine settimana non è un acquisto o una ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022) Il fatidico "sì" delsull'offerta dell'è arrivato: Romelu(29) sarà di nuovo nerazzurro in cambio di 10 milioni più 2 di bonus per ildi un anno. Non è previsto un diritto di riscatto in favore dei nerazzurri, se ne parlerà durante la stagione. Manca solo l'altro "sì", quello del presidente Steven Zhang, che arriverà oggi e inaugurerà la settimana del-bis. Gli eventuali affari De Vrij (30) o Dumfries (26), graditi ai Blues, sono stati posticipati e restano slegati dal belga. Solo dopo aver chiuso definitivamente il ritorno di Big Rom, l'sistemerà i dettagli dell'accordo con Dybala (28): un arrivo non esclude l'altro né comporta la cessione di Lautaro. L'altra notizia importante di mercato del fine settimana non è un acquisto o una ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : Il Chelsea dice sì, così l'ok di Zhang c'è già: a queste cifre, l'Inter chiude per Lukaku - InterJZ4Lamezia : Prima CdS - Lukaku, è fatta. Big Rom ritorna a Milano, il Chelsea dice sì all'affare - sdggdde : @Frontieradestr1 @DucaAndrea85 Solo la gazza lo dice, ma alla fine verrà perché il Chelsea vuole levarsi la zavorra. - inter_truth : @SManchester2003 @NumerINTERi Mi sa che non hai capito,nessuno dice che in questa stagione Lukaku abbia fatto megli… - inter_truth : @sheva_gol @Lorenzo11122 @NumerINTERi Mi sa che non hai capito,nessuno dice che in questa stagione Lukaku abbia fat… -