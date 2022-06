Il Calcio e il Decreto Dignità (Di lunedì 20 giugno 2022) Dal 2019, con la promulgazione della legge conosciuta come “Decreto Dignità” non è più possibile utilizzare casinò online e siti di scommesse come sponsor ufficiali delle squadre di Serie A. In un ambiente nel quale lo sponsor sulla divisa ha sempre avuto grande peso, questo è una questione di grande rilevanza. La serie A, la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 giugno 2022) Dal 2019, con la promulgazione della legge conosciuta come “” non è più possibile utilizzare casinò online e siti di scommesse come sponsor ufficiali delle squadre di Serie A. In un ambiente nel quale lo sponsor sulla divisa ha sempre avuto grande peso, questo è una questione di grande rilevanza. La serie A, la L'articolo

Pubblicità

sportli26181512 : #Altrenotizie Il Calcio e il Decreto Dignità: Dal 2019, con la promulgazione della legge conosciuta come “decreto d… - Den23Denis : @AFGiudice @FBiasin Io ho fatto un calcolo rifacendomi a calcio e finanza ma sicuramente al lordo Sanchez e Vidal n… - junews24com : Casini: «Decreto Crescita situazione distorsiva. L'indice di liquidità...» - - Mauro_Serratoni : @GiovanniDrogo4 @Ilcannibale @FBiasin Decreto crescita che ruba i soldi a chi ne ha bisogno per vedere soddisfatte… - peseroforever : Sportivamente #DiMaria e meglio farlo per 1 anno che per 2. Se tira i remi in barca dopo il Mondiale a Giugno ciao… -