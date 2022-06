GP Canada | le pagelle

(Di lunedì 20 giugno 2022) Max Verstappen: 10 Non gli funzionava la radio chissà da quanto, ma non se ne è nemmeno accorto, preso com'era a guardare gli specchietti, a spingere a fondo per tenere a bada Sainz . Lui sentiva il ...

Pubblicità

infoitsport : F1, le Pagelle del GP di Canada: Verstappen da 10, Leclerc non si merita questa Ferrari - ViViCentro : Formula Uno, GP Canada 2022: le pagelle di Carlo Ametrano - Formula1WM : GP Canada #2022 - Le pagelle - infoitsport : F1, Pagelle Gp Canada: Verstappen da 10, Sainz e Leclerc reazione da 8, Hamilton rinato vale 9 - fvanetti : Pagelle Canada: è Formula Verstappen (10), Leclerc e Sainz una reazione da 8 -

Max Verstappen: 10 Non gli funzionava la radio chissà da quanto, ma non se ne è nemmeno accorto, preso com'era a guardare gli specchietti, a spingere a fondo per tenere a bada Sainz . Lui sentiva il ...Archiviato il GP delche ha visto trionfare Max Verstappen davanti a Carlos Sainz e Lewis Hamilton, è il momento di dare i voti! Max Verstappen, voto 10 - Weekend semplicemente perfetto. Qualifica pazza sotto alla ...Archiviato il GP del Canada che ha visto trionfare Max Verstappen davanti a Carlos Sainz e Lewis Hamilton, è il momento di dare i voti!Max Verstappen, voto 10 - Weekend semplicemente perfetto. Qualifi ...Nelle pagelle del GP del Canada ci sono Verstappen, Leclerc o Sainz; ma c'è spazio anche per il ritorno dei leoni come Alonso ed Hamilton.