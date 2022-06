Gli editori di giornalismo web devono ricevere equo compenso dalle piattaforme | Agcom avvia consultazione

(Di lunedì 20 giugno 2022) Con un comunicato ufficialeha reso noto la volontà dire unapubblica che ha come tema l’delle pubblicazioni giornalistiche in rete Il decreto legislativo numero 177 del 2021 ha trasformato in norma del nostro ordinamento l’articolo 15 della direttiva UE sul copyright, ovvero la norma Ue 2019/790, e come si L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

chiaberger : Novità dal mondo dei libri. Dopo decenni di copertine lucide, patinate, fosforescenti o coi titoli in rilievo, ades… - bicipi : @mariannaaprile Scava scava Aprile... Siamo già a giugno e gli italiani la guerra non la vogliono. Su 60 milioni i… - maxdago1973 : @RiccardoLascia1 @lucasofri @lucfontana @antoniopolito1 @claudiocerasa @eziomauro @MassimGiannini @riotta… - rodillas69 : RT @con_la_J: @MicheleBonates3 Lo spazio che gli editori danno a #Renzi è proporzionale alle marchette che i gruppi di pressione, rapprese… - con_la_J : @MicheleBonates3 Lo spazio che gli editori danno a #Renzi è proporzionale alle marchette che i gruppi di pressione,… -

Linkiesta.it

... ma al momento ha due anime che non si parlano, ovvero i cosplayer eappassionati di fumetto popolare italiano, e manca quasi completamente la rappresentanza di. Non ho alcuna intenzione ...CESAR MANSO Getty Images Adesso invece United News limita la discrezionalità degli, ... Nel sottolineare i rischi dell'operazione, anchescettici riconoscono che l'Ucraina vive in uno stato ... In questa era dell’inconsistenza c’è bisogno di editori liberali Da Agcom una consultazione che ha al centro un tema particolare ma di attualità: l'equo compenso degli editori del web ...In tale ambito, la United Robots, e società simili, stanno nascendo con lo scopo di fornire servizi di automazione dei contenuti per gli editori di notizie. La società citata ha operato inizialmente ...