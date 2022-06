Pubblicità

LorenzoForni5 : RT @matt67246554: È il 2022 in un altro ipotetico futuro con c’è stato il Covid-19,Eriksen e Conte sono rimasti, Suning e il governo cinese… - matt67246554 : È il 2022 in un altro ipotetico futuro con c’è stato il Covid-19,Eriksen e Conte sono rimasti, Suning e il governo… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Eriksen medita sul suo futuro. Il giocatore potrebbe rinnovare con il Brentford oppure aspirare ad un top club per gioc… - CalcioPillole : #Eriksen medita sul suo futuro. Il giocatore potrebbe rinnovare con il Brentford oppure aspirare ad un top club per… - gilnar76 : Eriksen, indizi sul futuro: «Vorrei di nuovo la Champions, però…» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

Calcio News 24

sarebbe quindi il profilo giusto secondo i dirigenti dello United, sebbene la trattativa sembri in stato embrionale. Seguiranno aggiornamenti suldel danese, con Manchester come tappa ...Il 30enne danese sarà svincolato e non ha ancora deciso il suoLONDRA (INGHILTERRA) - Il Manchester United ci prova per Christian. Il 30enne trequartista danese è ancora senza squadra per la prossima stagione: rilanciatosi nei mesi scorsi al ... Futuro Eriksen, a breve scioglierà i dubbi: United e Brentford in corsa per il danese Cominciamo intanto da una trattativa che sussurra sempre ai tifosi dell’Inter, per quanto non riguardi il club nerazzurro: il futuro di Christian Eriksen potrebbe trasformarsi in un ritorno al futuro, ...Tottenham, Eriksen vuole tornare agli Spurs. Il centrocampista danese desidera un club che giochi la Champions League.