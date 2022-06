Ex on The Beach sbarca su Mediaset: ecco quando e dove vedere la prima edizione (Di lunedì 20 giugno 2022) Gli appassionati dei reality questa estate rimarranno orfani di Temptation Island, ma non devono disperare, avranno comunque la possibilità di vedere amori, ripicche, liti, tradimenti, e altri guai grazie a Ex On The Beach. Proprio così! Lo storico format di MTV è stato acquistato da Mediaset e approderà sulla piattaforma Infinity a partire dal 22 Giugno. Avremo modo di (ri)vedere le prime quattro puntate della prima edizione condotta andata in onda nel 2018 e condotta da Elettra Lamborghini. Come ha riportato Davidemaggio.it: Si tratta di una novità per Mediaset Infinity che si apre così alla trasmissione di reality d’acquisizione. Ricordiamo che a inizio anno Paramount Global (allora ViacomCBS) e Mediaset hanno negoziato la cessione dei canali dtt ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 giugno 2022) Gli appassionati dei reality questa estate rimarranno orfani di Temptation Island, ma non devono disperare, avranno comunque la possibilità diamori, ripicche, liti, tradimenti, e altri guai grazie a Ex On The. Proprio così! Lo storico format di MTV è stato acquistato dae approderà sulla piattaforma Infinity a partire dal 22 Giugno. Avremo modo di (ri)le prime quattro puntate dellacondotta andata in onda nel 2018 e condotta da Elettra Lamborghini. Come ha riportato Davidemaggio.it: Si tratta di una novità perInfinity che si apre così alla trasmissione di reality d’acquisizione. Ricordiamo che a inizio anno Paramount Global (allora ViacomCBS) ehanno negoziato la cessione dei canali dtt ...

Pubblicità

IsaeChia : #ExonTheBeach sbarca su Mediaset: ecco quando e dove vedere la prima edizione Elettra Lamborghini al timone dello… - VirginRadioIT : OnAir @VIRGINRINGO con @RevolverShow per due ore di puro rock. Oggi partiamo con Good Vibrations dei @TheBeachBoys!… - LiberoMagazine_ : #exonthebeach sta per arrivare su #MediasetInfinity! Pronti per un rewatch del reality condotto da… - riamurin : THE BEACH EPISODE DJSKDJDJD - zazoomblog : Ex On The Beach Italia sbarca su Mediaset Infinity: in arrivo la prima stagione - #Beach #Italia #sbarca #Mediaset -