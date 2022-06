Edoardo Tavassi costretto ad abbandonare l’Isola dei famosi (Di lunedì 20 giugno 2022) Edoardo Tavassi lascia l’Isola dei famosi Alcuni giorni fa Edoardo Tavassi è stato vittima di un infortunio in mare durante una prova. Ha sbattutto il ginocchio su uno scoglio e quindi si è fatto male al ginocchio. Il dolore è stato molto forte, infatti il fratello di Guendalina è finito in lacrime. Così è intervenuto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 20 giugno 2022)lasciadeiAlcuni giorni faè stato vittima di un infortunio in mare durante una prova. Ha sbattutto il ginocchio su uno scoglio e quindi si è fatto male al ginocchio. Il dolore è stato molto forte, infatti il fratello di Guendalina è finito in lacrime. Così è intervenuto L'articolo proviene da Novella 2000.

