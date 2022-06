Covid oggi Israele, oltre 10mila contagi in 24 ore (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono più di diecimila i nuovi contagi da coronavirus registrati in Israele nelle ultime 24 ore, mai così tanti da aprile. Lo riferiscono le autorità sanitarie israeliane parlando di 10.200 nuovi contagiati, 168 dei quali versano in gravi condizioni e 32 intubate. Il tasso di positività è al 38,95 per cento, in leggero aumento rispetto al giorno precedente. Solo nell’ultima settimana, il numero dei casi gravi è aumentato in Israele del 95 per cento, come spiega il ministero della Salute. A seguito della crescita dei contagi, le autorità hanno ordinato agli ospedali di riaprire i reparti Covid chiusi da mesi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 20 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono più di diecimila i nuovida coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, mai così tanti da aprile. Lo riferiscono le autorità sanitarie israeliane parlando di 10.200 nuoviati, 168 dei quali versano in gravi condizioni e 32 intubate. Il tasso di positività è al 38,95 per cento, in leggero aumento rispetto al giorno precedente. Solo nell’ultima settimana, il numero dei casi gravi è aumentato indel 95 per cento, come spiega il ministero della Salute. A seguito della crescita dei, le autorità hanno ordinato agli ospedali di riaprire i repartichiusi da mesi. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Corriere : Pregliasco: «Fisiologico rialzo dei casi. Meglio che i fragili mantengano la mascherina» - RobertoBurioni : Parte la sperimentazione clinica di un farmaco basato sulla stessa tecnologia dei vaccini anti-COVID per la cura di… - RobertoBurioni : COVID-19 ci ha mostrato nel modo più brutale quanto la scienza può rivoluzionare la nostra vita. Oggi su… - sborra_boy : RT @Ernesto32919298: #LongCovid Lo ricordate il prof. Galli che in tv? era di casa più che in ospedale. Divulgatore impegnato nel sívax '… - lifestyleblogit : Covid oggi Israele, oltre 10mila contagi in 24 ore - -