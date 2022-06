Caos superbonus | fondi finiti | cosa accade ai cantieri aperti

Leggi su consumatore

(Di lunedì 20 giugno 2022) Potrebbe essere la fine per il110% ma anche l’affacciarsi del rischio occupazionale per le imprese edili.sta succedendo Dal 2021, a partire dalla più timida riapertura delle attività, il Governo ha promosso un programma di rinnovamento degli edifici privati, con l’obiettivo di elevare la certificazione energetica degli appartamenti e, in generale, la L'articolo proviene da Consumatore.com.