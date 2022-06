Calciomercato Sampdoria: piace Collocolo dell’Ascoli a centrocampo (Di lunedì 20 giugno 2022) Calciomercato Sampdoria, si lavora per rinforzare il centrocampo: tra i nomi piace Collocolo, classe ’99 dell’Ascoli La Sampdoria guarda ancora in casa Ascoli. Nel mirino della società blucerchiata, oltre a Dario Saric, è finito anche Michele Collocolo. Il centrocampista classe ’99 è reduce dalla sua prima esperienza in Serie B. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino, la Sampdoria ha preso informazioni sul calciatore in vista della sessione estiva di Calciomercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 giugno 2022), si lavora per rinforzare il: tra i nomi, classe ’99Laguarda ancora in casa Ascoli. Nel mirino della società blucerchiata, oltre a Dario Saric, è finito anche Michele. Il centrocampista classe ’99 è reduce dalla sua prima esperienza in Serie B. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino, laha preso informazioni sul calciatore in vista della sessione estiva di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Cesch Fabregas sogno estivo della Sampdoria? #Sampdoria #CeschFabregas #calciomercato - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, altre due squadre pensano a #Collocolo #samp - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, non solo #Saric: piace #Collocolo dell’#Ascoli - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Faggiano al lavoro per #Vrioni. I dettagli #samp - junews24com : Vrioni ceduto in Serie A? L'ipotesi per l'attaccante bianconero. Ultime - -