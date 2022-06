Cagliari | 5 milioni per Brunori

Pubblicità

Paladin89198731 : Si è valutato il profilo di #Cragno, su cui c'è il #Monza e si era fatto avanti anche il #Lecce, ma il #Cagliari sp… - sportli26181512 : Monza, offerta al Cagliari per Carboni: Il Monza fa sul serio per Andrea Carboni: secondo L'Unione Sarda, i brianzo… - infoitsport : Monza, sfida al Sassuolo per Carboni. Offerti 4 milioni di euro, il Cagliari rialza di poco - chicco_1990 : @ferny77528037 @MaxSentenza @LuliLuis21 @frankleggiero @mikelelomb @FabrizioJuve10 @_solo_ros_ @DVercio… - AndreaCibyou : ??Secondo -

Affarissimo anche scalando 10dal colpo dell'anno scorso Tutto fatto comunque, ieri il ... Del resto Conte non si era lamentato di Barella, troppo inesperto e in arrivo dalper essere ...... un evento che da oltre 20 anni 'celebra la forza, il coraggio e la perseveranza' didi ... Cimea: "Titoli di studio aiutano integrazione" leggi anche Ucraina: ateneo, borse studio e ...Il Cagliari fa sul serio per Matteo Brunori. Come riporta stamattina Il Messaggero, il club sardo ha messo sul piatto 4,5 milioni per l'attaccante italo-brasiliano, grande protagonista in ...Inter- Lukaku, manca solo l'ufficialità. Il Chelsea incasserà 10 milioni più bonus (legati alle vittorie della squadra e non a obiettivi individuali). L'ok immediato ...