Breve storia dell’amore tra Nettuno e il baseball

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 20 giugno 2022) Sabato sera: il momento in cui la città prende vita. Tanto più se in estate, in una località di mare.non fa eccezione. Il caratteristico borgo medievale pulsa vivacità, alimentato dal flusso di persone che passeggia sul lungomare, accanto al porto. Per i meno attenti non è facile immaginare che c’è un luogo in cui è custodita un’altra cultura del paese, forse si potrebbe dire la cultura del paese. Bisogna fare un salto indietro di quasi 80 anni, alla catastrofe della Seconda Guerra Mondiale, uno tsunami che si è abbattuto sul lido sotto forma di una sanguinosa battaglia in seguito allo sbarco di Anzio. Tra le onde provocate, però, non solo la distruzione della guerra, ma anche il. Uno sport mai visto prima di quel momento, che, come per magia, è stato accolto dalla città, che nel tempo ha permesso adi ...