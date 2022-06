Bilancio del secondo trimestre (Di lunedì 20 giugno 2022) Tre mesi fa, cercando di innovare un po’ questa rubrica, ebbi l’idea di creare dei bilanci trinestrali all’interno dell’arco dell’anno dello show britannico. Nel frattempo, altri tre mesi sono passati.. sono passati e hanno portato con sé nuove situazioni e nuovi equilibri. Kenny Williams è “stalkerizzato” da un uomo in maschera e ho la netta sensazione che possa essere il suo ex alleato Amir Jordan. Noam Dar, invece, è sempre il detentore dell’Heritage Cup, atleta che, però, ultimamente ha avuto poco spazio, a parte le sue Supernova Sessions. Basti solo pensare che la sua ultima difesa “titolata” si è avuta a Marzo. Di contro, invece, chi continua a risaltare da inizio anno è il suo alleato Sha Samuels con le sue personalissime quote scommesse, anch’egli però è finito un po’ nel dimenticatoio. Per due personaggi che “scompaiono”, UK ne lancia altri tre: i Die Familie. ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 20 giugno 2022) Tre mesi fa, cercando di innovare un po’ questa rubrica, ebbi l’idea di creare dei bilanci trinestrali all’interno dell’arco dell’anno dello show britannico. Nel frattempo, altri tre mesi sono passati.. sono passati e hanno portato con sé nuove situazioni e nuovi equilibri. Kenny Williams è “stalkerizzato” da un uomo in maschera e ho la netta sensazione che possa essere il suo ex alleato Amir Jordan. Noam Dar, invece, è sempre il detentore dell’Heritage Cup, atleta che, però, ultimamente ha avuto poco spazio, a parte le sue Supernova Sessions. Basti solo pensare che la sua ultima difesa “titolata” si è avuta a Marzo. Di contro, invece, chi continua a risaltare da inizio anno è il suo alleato Sha Samuels con le sue personalissime quote scommesse, anch’egli però è finito un po’ nel dimenticatoio. Per due personaggi che “scompaiono”, UK ne lancia altri tre: i Die Familie. ...

Pubblicità

vaticannews_it : #Vaticano Il bilancio 2021 dell'Obolo di San Pietro, la colletta che sostiene il ministero e la carità del #Papa ne… - Roberto56859540 : @NDroghe @inverso_l @confundustria Ma che c'entra il bilancio complessivo dello stato...? Si possono risparmiare, a… - micheleguglie : RT @MichelangNasca: Nuovo massacro in #Nigeria. Tre morti e una quarantina di persone rapite durante la celebrazione della #Messa del #Corp… - DonKalulu20 : @magicmm16 Non è molto chiaro, da quello che ho capito leggendo gente esperta, le operazioni sono tutte basate sull… - GiovanniMotta2 : @RobertoChiarell @amsa_spa @BeppeSala Milano non è mai stata così sporca come in questi ultimi mesi. C'è stata la s… -