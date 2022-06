Auto | MiMo2022 chiude con bilancio positivo | Levy ' rimessa in moto la passione'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 giugno 2022) Roma, 20 giu. - (Adnkronos) - Si è chiusa con successo di pubblico e di operatori professionali l'edizione 2022 di MiMo, il Milano Monzar Show, che - osservano gli organizzatori - "si conferma punto d'incontro tra i brand, il pubblico e i media, riportando al centro dell'attenzione il prodotto". Un successo confermato dall'attenzione riscossa dall'esposizione delle novità in piazza Duomo e nelle vie laterali del centro di Milano, mentre è stata in un certo senso una sorpresa la folla accorsa all'dromo Nazionale di Monza "che in due giorni ha dimostrato quanto sia trainante laper le quattro ruote, con una notevole presenza di giovani tra i paddock e le tribune del Tempio della Velocità". Sono stati quattro giorni di, diri rombanti, di tecnologie al servizio di una ...