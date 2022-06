Verona | Sboarina | ' non mi apparento con Tosi | sembrerebbe un patto di Palazzo'

(Di domenica 19 giugno 2022) Milano, 19 giu. (Adnkronos) - ''Non miconundime ne assumo la responsabilità''. Così in un'intervista al Corriere Federicoin corsa per l'elezione a sindaco di. ''gli elettori capirannonon andrà a sinistra. Voglio fare una premessa: la mia non è una chiusura, sin dal primo momento ho sempre aperto a un accordo di programma. Poi è vero, mi sono confrontato con i vari leader ed è una scelta mia, nel momento in cui l'ho presa mi sono assunto la responsabilità di tutte le conseguenze. Quanto alla leader di Fdi Giogia Meloni, ''abbiamo fatto insieme tutte le valutazioni. Ho spiegato che la mia voleva essere una posizione lineare, non un'alchimia. L'apparentamento tecnico agli occhi dei ...

E per non lasciare dubbi, Giorgia aggiunge che Federicoe Valerio Donato a Catanzaro potranno contare sul sostegno dell'intero centrodestra : in particolare a, seppur in ...Resta il caso di. "Secondo mefa un errore a non sottoscrivere l'apparentamento. Non è di sicuro una questione di poltrone. Ma gli accordi vanno presi alla luce del sole e non ...Così in un'intervista al Corriere Federico Sboarina in corsa per l'elezione a sindaco di Verona. ''gli elettori capiranno Verona non andrà a sinistra. Voglio fare una premessa: la mia non è una ..."Federico Sboarina a Verona e Valerio Donato a Catanzaro potranno e contare sul sostegno dell’intero centrodestra, al di là delle formule tecniche di una condivisione che rimane sostanziale". La segre ...