Una Vita, anticipazioni 20 giugno 2022: una brutta notizia per Azucena

La giovane Azucena andrà incontro ad una brutta notizia. La ragazza, nel corso della puntata Una Vita in onda il 20 giugno 2022, riceverà una lettera da parte del fidanzato, il quale le farà una comunicazione spiacevole. Nel frattempo, Aurelio e Genoveva saranno sempre più tesi dopo che la donna rovisterà tra i documenti del consorte mentre Valeria verrà fotografata durante la cerimonia.

Marcelo, il fedele maggiordomo di Aurelio, comunicherà a quest'ultimo che Genoveva ha rovistato tra i suoi documenti. Il Quesada sarà furioso per il gesto della consorte e la tensione tra i due arriverà alle stelle. Aurelio e Genoveva finiranno per litigare in maniera furiosa e ...

