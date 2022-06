Una donna di 38 anni è stata uccisa a coltellate a Lecce (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Femminicidio in provincia di Lecce. Una donna di 38 anni è stata uccisa durante la notte a Novoli, comune a nord del capoluogo salentino. La donna è stata assassinata, con un coltello, poco prima delle 2 della scorsa notte. Ad ucciderla sarebbe stato il marito, ora ricercato dai carabinieri del comando provinciale di Lecce. Leggi su agi (Di domenica 19 giugno 2022) AGI - Femminicidio in provincia di. Unadi 38durante la notte a Novoli, comune a nord del capoluogo salentino. Laassassinata, con un coltello, poco prima delle 2 della scorsa notte. Ad ucciderla sarebbe stato il marito, ora ricercato dai carabinieri del comando provinciale di

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Lutto nel cinema, addio all'attore francese Jean-Louis Trintignant. Tra i suoi film più celebri: 'E Dio... creò la… - FNInfermieri : Comunicato @opiroma La comunità infermieristica piange la prematura scomparsa di Ausilia Pulimeno, donna e profess… - CarloCalenda : Maria Elena è stata vittima di un linciaggio mediatico e giudiziario che non ha paragoni. Ed è accaduto perché è un… - HarmonYa_ : Mia figlia con amici tutti di 14 ieri sera hanno soccorso una donna ??picchiata dal compagno???? e chiamato il 112,… - Giancky26 : In Germania, una donna viene giudicata per un poster con buone parole su Putin. La tedesca Heidemarie Clara Schuma… -