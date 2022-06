Pubblicità

repubblica : Previsioni meteo, nuova ondata di calore africano: picchi di 38-40 °C - Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA | Le previsioni del tempo per oggi - AldoAudino : @58_luigina @LVDA_Acid Più di una volta le previsioni meteo danno temporali. Sole pieno! Danno piogge sparse e vien… - infoitinterno : Meteo, le previsioni di lunedì 20 giugno: ecco le città in cui farà più caldo - wwwmeteoit : Possibili locali picchi fino a 40 gradi. Le previsioni per lunedì 20 giugno #meteo #40gradi #previsioni #news -

iLMeteo.it

Nuova ondata di calore in arrivo sull'Italia per effetto dell'anticiclone africano che dopo aver soggiornato sul comparto più occidentale del continente europeo, si avvicina al nostro Paese e gli ...Si apre una settimana rovente per l'Italia, con l'anticiclone Caronte che prende il posto di Scipione: porta sole e temperature che nei prossimi giorni schizzeranno fino a 38 - 40 gradi, anche oltre ... Meteo Grugliasco: oggi poco nuvoloso, Lunedì 20 sole e caldo, Martedì 21 nubi sparse Temperature in aumento, massime tra 33 e 37. Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati rovesci diurni su Salento, Sila ed est Sicilia. Temperature in rialzo, massime tra 30 e 34.Previsioni meteo Pesaro, domenica, 19 giugno: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, ...