Napoli, gelo Spalletti-De Laurentiis: sarà rottura? Ecco cosa filtra (Di domenica 19 giugno 2022) Possibile rottura tra Luciano Spalletti e il Napoli. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l'allenatore ha visioni opposte... Leggi su calciomercato (Di domenica 19 giugno 2022) Possibiletra Lucianoe il. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l'allenatore ha visioni opposte...

Pubblicità

sportli26181512 : Napoli, gelo Spalletti-De Laurentiis: sarà rottura? Ecco cosa filtra: Possibile rottura tra Luciano Spalletti e il… - zazoomblog : Napoli gelo tra De Laurentiis e Spalletti: le motivazioni - Sport - Calcio - - NapoliCalciogol : Per La Gazzetta dello Sport è gelo Spalletti-De Laurentiis: visioni opposte sul #Napoli - tuttoatalanta : Per La Gazzetta dello Sport è gelo Spalletti-De Laurentiis: visioni opposte sul Napoli - infoitsport : Per La Gazzetta dello Sport è gelo Spalletti-De Laurentiis: visioni opposte sul Napoli -