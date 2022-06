Medvedev-Hurkacz in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Halle 2022 (Di domenica 19 giugno 2022) Daniil Medvedev se la vedrà contro Hubert Hurkacz nell’ultimo atto del torneo Atp 500 di Halle 2022. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2). Il polacco si è aggiudicato l’unico andato in scena sull’erba l’anno scorso negli ottavi di finale a Wimbledon. Il gigante di Wroclaw sta confermando ancora una volta quanto si trovi a suo agio sulla superficie, come dimostrano le vittorie contro il canadese Auger-Aliassime ai quarti e l’australiano Kyrgios in semifinale. Dall’altra parte della rete c’è un Medvedev reduce dalla finale persa malamente la scorsa settimana in quel di S-Hertogenbosch. Il russo, nonostante quella debacle, sta disputando il miglior tennis della propria carriera sull’erba. In quest’edizione deve ancora lasciare per strada un set e sembra davvero molto motivato ad ... Leggi su sportface (Di domenica 19 giugno 2022) Daniilse la vedrà contro Hubertnell’ultimo atto del torneo Atp 500 di. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (2-2). Il polacco si è aggiudicato l’unico andato in scena sull’erba l’anno scorso negli ottavi di finale a Wimbledon. Il gigante di Wroclaw sta confermando ancora una volta quanto si trovi a suo agio sulla superficie, come dimostrano le vittorie contro il canadese Auger-Aliassime ai quarti e l’australiano Kyrgios in semifinale. Dall’altra parte della rete c’è unreduce dalla finale persa malamente la scorsa settimana in quel di S-Hertogenbosch. Il russo, nonostante quella debacle, sta disputando il miglior tennis della propria carriera sull’erba. In quest’edizione deve ancora lasciare per strada un set e sembra davvero molto motivato ad ...

