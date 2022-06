LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: NICOLO’ MARTINENGHI E’ D’ORO NEI 100 RANA! Record e finale per Ceccon nei 100 dorso! Pilato ok (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLANuoto) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEI Mondiali DI Nuoto 18.41: Queste le finaliste dei 100 rana donne: Elendt, Pilato, Tang, Meilutyte, Aoki, Hansson, Renshaw, King 18.40: Vince la seconda batteria la tedesca Elendt con 1’05?62, miglior tempo, secondo posto per la cinese Tang con 1’05?97, terza la rientrante Meilutyte con 1’06?04. per le medaglie domani ci sarà anche lei 18.39: Arianna Castiglioni è fuori dalla finale come la Lazor squalificata, mentre King riesce ad entrare con l’ultimo tempo 18.35: Al via nella seconda semifinale Jefimova (Est), Meilutyte (Ltu), Elendt (Ger), Tang (Chn), Lazor ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO, FONDO, TUFFI E PALLA) IL MEDAGLIERE SINGOLO DEIDI18.41: Queste le finaliste dei 100 rana donne: Elendt,, Tang, Meilutyte, Aoki, Hansson, Renshaw, King 18.40: Vince la seconda batteria la tedesca Elendt con 1’05?62, miglior tempo, secondo posto per la cinese Tang con 1’05?97, terza la rientrante Meilutyte con 1’06?04. per le medaglie domani ci sarà anche lei 18.39: Arianna Castiglioni è fuori dallacome la Lazor squalificata, mentre King riesce ad entrare con l’ultimo tempo 18.35: Al via nella seconda semiJefimova (Est), Meilutyte (Ltu), Elendt (Ger), Tang (Chn), Lazor ...

