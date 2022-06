Incidente a Roma: muore il broker dei vip Massimo Bochicchio - Era accusato di truffa ai danni di Lippi e Conte (Di domenica 19 giugno 2022) L'uomo era agli arresti domiciliari e stava affrontando un processo con l'accusa di aver raggirato decine di personaggi famosi Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 giugno 2022) L'uomo era agli arresti domiciliari e stava affrontando un processo con l'accusa di aver raggirato decine di personaggi famosi

