Ginnastica ritmica | Raffaeli conquista due ori e un argento agli Europei di Tel Aviv È la prima azzurra a riuscirci

(Di domenica 19 giugno 2022) Sofia, 18enne di Chiaravalle, entra nella storia con due mede d’oro e unai Campionatididi Tel. L’ha vinto la meda d’oro al cerchio e così, dopo averto il bronzo al mondiale di Kitakyushu nello stesso attrezzo, è riuscita a raggiungere il primo gradino del podio. Il programma delle finali individuali è proseguito con la palla. La ginnasta era reduce da un amaro quarto posto nel concorso generale: “purtroppo non è andata come speravo, ma ci sono ancora tre finali da disputare quindi non mi abbatto”, aveva dichiarato. Ha infatti lasciato poco spazio alle rivali, collezionando la sua seconda meda della giornata. Questa volta ...

Le Farfalle volano sul tetto d'Europa vincendo la medaglia d'oro in entrambe le finali di specialità al Campionato continentale di Tel Aviv, in Israele. Era da Guadalajara 2018, sempre con i 5 cerchi, ...Sofia è la prima azzurra a riuscirci nella storia dellaitaliana. La 18enne è stata premiata per il cerchio con il punteggio di 36.000 (18.300 le difficoltà, 8.850 l'esecuzione, 8. Ginnastica ritmica, Raffaeli conquista due ori e un argento agli Europei di Tel Aviv La ginnastica ritmica è stata per un decennio abbondante il terreno di conquista prediletto della Russia: cinque trionfi di fila alle Olimpiadi (da Sydney 2000 a Rio 2016), cinque vittorie consecutive ...Una domenica da sogno per lo sport italiano: prima Sofia Raffaeli, poi Matteo Berrettini, quindi Nicolò Martinenghi e Rossella Gregorio. Dalla ginnastica ...