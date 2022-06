Flavio Briatore: “A 14 anni mio figlio Nathan Falco andrà in collegio in Svizzera, per crescere. Essendo un predestinato deve lavorare più degli altri” (Di domenica 19 giugno 2022) “Se sono single? L’unica storia affettiva per ora è quella con mio figlio. E poi alla mia età… spero soltanto di invecchiare bene. Con qualcuno che ti sostenga e ti dia felicità: in questo momento non ho velleità, non ho bisogno di badanti. Ho solo necessità di passare tempo con Falco e con Elisabetta. Perché anche se siamo separati, resta la madre di mio figlio. Non mi interessa altro, ho le giornate piene. Poi magari fra qualche anno mio figlio andrà in collegio e mi mancherà”. È un Flavio Briatore intimo quello che si racconta a cuore aperto in un’intervista a Sette del Corriere della Sera. L’imprenditore ha parlato del suo rapporto con il figlio Nathan Falco, avuto da Elisabetta Gregoraci, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) “Se sono single? L’unica storia affettiva per ora è quella con mio. E poi alla mia età… spero soltanto di invecchiare bene. Con qualcuno che ti sostenga e ti dia felicità: in questo momento non ho velleità, non ho bisogno di badanti. Ho solo necessità di passare tempo cone con Elisabetta. Perché anche se siamo separati, resta la madre di mio. Non mi interessa altro, ho le giornate piene. Poi magari fra qualche anno mioine mi mancherà”. È unintimo quello che si racconta a cuore aperto in un’intervista a Sette del Corriere della Sera. L’imprenditore ha parlato del suo rapporto con il, avuto da Elisabetta Gregoraci, ...

Pubblicità

FQMagazineit : Flavio Briatore: “A 14 anni mio figlio Nathan Falco andrà in collegio in Svizzera, per crescere. Essendo un predest… - antocoppola60 : RT @80AirasoR80: Ma vai a cagare Flavio #briatore,vieni a mangiare una bella Margherita o Marinara a portafoglio da Michele ai Tribunali,do… - giovannitundo : RT @80AirasoR80: Ma vai a cagare Flavio #briatore,vieni a mangiare una bella Margherita o Marinara a portafoglio da Michele ai Tribunali,do… - 80AirasoR80 : Ma vai a cagare Flavio #briatore,vieni a mangiare una bella Margherita o Marinara a portafoglio da Michele ai Tribu… - infoitcultura : Lory Del Santo, malore al Crazy Pizza di Flavio Briatore: 'Imbarazzante'. Il suo racconto -