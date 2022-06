Elisabetta Canalis, la prima volta non si scorda: “Mi ha cambiato la vita” (Di domenica 19 giugno 2022) Elisabetta Canalis è intervenuta nelle ultime ore sui suoi canali social con un post e accanto una lunga didascalia. E’ la prima volta che succede La grinta di Elisabetta Canalis la conosciamo bene.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 19 giugno 2022)è intervenuta nelle ultime ore sui suoi canali social con un post e accanto una lunga didascalia. E’ lache succede La grinta dila conosciamo bene.… Questo articolo è stato pubblicato per lada Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Elisabetta Canalis, dalla tv al ring: prima da regina | Una iena tra allenamenti e amore - - tusciatimes : The Night of Kick and Punch 12 – Black Tie Edition: Elisabetta Canalis, Luca Grusovin e Luca Cecchetti danno spetta… - antoniafalcone : Il futuro sono gli sport con donne che danno mazzate. Mo ve l'ho detto. 'Kickboxing, Elisabetta Canalis vince al de… - fabriziomico : Il 19 giugno 2007 andò in onda la prima puntata del 44° Festivalbar, condotto da Enrico Silvestrin, Elisabetta Cana… - infoitcultura : Esordio con vittoria sul ring della kickboxe per Elisabetta Canalis -