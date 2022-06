Elena Del Pozzo, i funerali in duomo a Catania - Cronaca - quotidiano.net (Di domenica 19 giugno 2022) L'autopsia: oltre 11 coltellate, non è morta subito Catania, 19 giugno 2022 - Saranno celebrati nel duomo di Catania i funerali di Elena Del Pozzo , la bambina di 5 anni uccisa dalla madre a ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 giugno 2022) L'autopsia: oltre 11 coltellate, non è morta subito, 19 giugno 2022 - Saranno celebrati neldidiDel, la bambina di 5 anni uccisa dalla madre a ...

Pubblicità

fanpage : #GigiUnoComeTe Eros Ramazzotti sul palco di Piazza del Plebiscito ha reso omaggio a Elena Del Pozzo, la piccola… - ItaliaViva : Banca Etruria per 7 anni è stato l'argomento a piacere di chi ci ha attaccato su presunti scandali per non poterci… - rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - RobertoZambon12 : RT @Misurelli77: Questa è Elena Donazzan. Assessore Regionale istruzione, formazione, lavoro e pari opportunità del Veneto e responsabile n… - infoitinterno : Elena uccisa: Martina resta in carcere e i Ris tornano sul luogo del delitto -