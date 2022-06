È "guerra civile" tra i Cinque stelle sugli armamenti da inviare a Kiev (Di domenica 19 giugno 2022) Spunta una bozza della risoluzione "pacifista" che i 5s intendono portare al Senato martedì. Di Maio si infuria: "Così ci allontaniamo da Nato e Ue, odio contro di me". L'irritazione del Pd Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 giugno 2022) Spunta una bozza della risoluzione "pacifista" che i 5s intendono portare al Senato martedì. Di Maio si infuria: "Così ci allontaniamo da Nato e Ue, odio contro di me". L'irritazione del Pd

Pubblicità

vaticannews_it : #Spagna Beati 27 martiri. Il cardinale Semeraro: anche oggi ci sono le persecuzioni, quella del cristiano nel mondo… - FrancescoCito4 : @FrancescoITA333 @Palazzo_Chigi Appunto sono passati quasi 30 anni (se non consideri la guerra civile del Kosovo ch… - jokervero : @Blackcatgatto @MarcoRizzoPC 14.000 morti dal 2014 nelle regioni del Donbass. Una guerra civile combattuta senza al… - DaDo9_6 : @aishyte @disinformatico @iuvinale_n @claudeger55 @manuelaiati @dariodangelo91 Ad esempio la guerra civile american… - Kettelodicoaffa : RT @colonnelloedi: Ricordi quando il Kazakistan era sul punto di entrare in una guerra civile l'anno scorso? Senza la Russia oggi non ci s… -