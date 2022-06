Covid | in Lombardia 4 253 nuovi positivi | 269 a Bergamo

(Di domenica 19 giugno 2022) Sono 4.253 iin, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19, 269 a. Icasi sono stati individuati a fronte di 23.210 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 18,3%. Si registrano altri 4 morti. Scendono a 16 (-1) i ricoverati in terapia intensiva, mentre aumentano di 6 unità i pazienti nei repartiordinari, oggi 556. I dati di oggi Tamponi effettuati: 23.210: 4.253 Ricoveri in terapia intensiva: 16 (-1) Ricoveri nei reparti: 556 (+6) Decessi: 4 I dati per provincia Milano 1.528 Brescia 505 Monza e Brianza 447 Varese 325269 Como 245 Pavia 205 Mantova 176 Lecco 150 Cremona 104 Sondrio 81 Lodi 79

Pubblicità

infoitsalute : Covid, in Lombardia 4.253 nuovi casi e 4 decessi. Milano e provincia: + 1.528 contagi - lifestyleblogit : Covid oggi Lombardia, 4.253 contagi e 4 morti: bollettino 19 giugno - - infoitinterno : Covid oggi Lombardia, 4.253 contagi e 4 morti: bollettino 19 giugno - ilSaronno : Covid in Lombardia, oggi altri 4253 casi e 4 morti - telodogratis : Covid oggi Lombardia, 4.253 contagi e 4 morti: bollettino 19 giugno -

Con quelli di oggi diventano 17.879.160 i casi totali diin Italia. Attualmente i positivi ... seguito da(4.253), Campania (3.189) e Veneto (3.078). Foto: agenziafotogramma.it .Sono 4.253 i positivioggi in. Ecco il dettaglio per provincia: Milano: 964.830 ...L’aggiornamento Covid in Lombardia registra 4.253 nuovi casi in regione. A fronte di 23.210 tamponi effettuati è risultato positivo il 18,3% delle persone che si sono sottoposte al test. Nelle ultime ...Sull’argomento interviene Laura Rubagotti, referente Covid-19 dell’ATS per le scuole ... monitoraggio dell’andamento della pandemia in ambito scolastico, Regione Lombardia ha anche sviluppato e messo ...