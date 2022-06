Claudio Santamaria, purtroppo non c’è stato niente da fare: la notizia proprio in queste ore (Di domenica 19 giugno 2022) Nella serata del 15 giugno la serie TV L’Ora – Inchiostro contro Piombo è stata nettamente battuta negli ascolti dalla Rai. La serie TV L’Ora – Inchiostro contro Piombo sembrava in un primo momento avere tutte le carte in regola per conquistare i telespettatori e ottenere risultati molto confortanti in termini di ascolti. Tuttavia, stando ai dati relativi alla serata di mercoledì 15 giugno 2022, le cose non sono andate affatto come nelle previsioni di Mediaset. Il Biscione, infatti, ha dovuto fare i conti con un vero e proprio flop per la serie TV che vede protagonista Claudio Santamaria. L’Ora – Inchiostro contro Piombo si è classificata al terzo posto, con appena 1.303.000 spettatori che hanno scelto di seguire la serie TV in onda su Canale 5: l’8,6% di share non può ovviamente ... Leggi su kronic (Di domenica 19 giugno 2022) Nella serata del 15 giugno la serie TV L’Ora – Inchiostro contro Piombo è stata nettamente battuta negli ascolti dalla Rai. La serie TV L’Ora – Inchiostro contro Piombo sembrava in un primo momento avere tutte le carte in regola per conquistare i telespettatori e ottenere risultati molto confortanti in termini di ascolti. Tuttavia, stando ai dati relativi alla serata di mercoledì 15 giugno 2022, le cose non sono andate affatto come nelle previsioni di Mediaset. Il Biscione, infatti, ha dovutoi conti con un vero eflop per la serie TV che vede protagonista. L’Ora – Inchiostro contro Piombo si è classificata al terzo posto, con appena 1.303.000 spettatori che hanno scelto di seguire la serie TV in onda su Canale 5: l’8,6% di share non può ovviamente ...

