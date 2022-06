VIDEO MotoGP, un black-out fa ritardare l’inizio di FP4 e qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) Un black-out, molto probabilmente dovuto alle altissime temperature, ha rallentato l’attività del Motomondiale al Sachsenring, sede questo fine settimana del GP di Germania. Gli organizzatori non hanno fare altro che aspettare e posticipare di 25 minuti il via della FP4 e delle qualifiche della MotoGP. I primi segnali d’allarme sono arrivati a pochi minuti dal termine della sessione della Moto3, l’ultimo turno prima della classe regina delle due ruote. I tecnici hanno risolto abbastanza velocemente il danno che ha spento tutti gli strumenti all’interno dei box delle squadre che si sono trovati limitati nello svolgimento del lavoro. Una volta ripristinata l’elettricità il migliore è stato Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) ed a Johann Zarco (Ducati). L’Italia primeggia, per ora, sulla Francia alla vigilia di ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Un-out, molto probabilmente dovuto alle altissime temperature, ha rallentato l’attività del Motomondiale al Sachsenring, sede questo fine settimana del GP di Germania. Gli organizzatori non hanno fare altro che aspettare e posticipare di 25 minuti il via della FP4 e delledella. I primi segnali d’allarme sono arrivati a pochi minuti dal termine della sessione della Moto3, l’ultimo turno prima della classe regina delle due ruote. I tecnici hanno risolto abbastanza velocemente il danno che ha spento tutti gli strumenti all’interno dei box delle squadre che si sono trovati limitati nello svolgimento del lavoro. Una volta ripristinata l’elettricità il migliore è stato Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Fabio Quartararo (Yamaha) ed a Johann Zarco (Ducati). L’Italia primeggia, per ora, sulla Francia alla vigilia di ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? ACCADDE OGGI: #14giugno 2009 ?? VALENTINO-JORGE ?? Il finale EPICO del GP di Catalunya ?? @MotoGP #SkyMotori… - Sofia04052020 : RT @CUPRA_it: Una nuova occasione che ci spinge a dare il massimo. Torniamo a gareggiare, questa volta per il Gran Premio di Germania. Siam… - infoitsport : MotoGP, GP Germania al Sachsenring. Espargaró furioso con Morbidelli nelle Libere 3. VIDEO - sportli26181512 : MotoGP, GP Germania al Sachsenring. Espargaró furioso con Morbidelli nelle Libere 3. VIDEO: Aleix Espargaró è stato… - MotorcycleSp : Diversi piloti di tutte le categorie hanno recitato in alcune uscite in pista e takedown durante il... #MotoGP… -