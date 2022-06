Ultime Notizie – Letta, Meloni e il botta e risposta su Dylan Dog (Di sabato 18 giugno 2022) Ancora un botta e risposta a distanza tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Il segretario Pd torna a twittare rivolgendosi alla leader Fdi e postando una locandina del fumetto dell”investigatore dell’incubo’, Dylan Dog. “È vero, è il mio mito. Lo confesso. Tutto torna. #AbissoDellaMorte”. Di “abisso della morte” aveva parlato Meloni sui social suscitando la reazione del leader dem. “‘Abisso della morte’ lo troverai nelle parole di Papa Francesco. E comunque il fumetto di Dylan Dog si chiama ‘Abisso del Male’ – replica ora Meloni – Per fortuna che era il tuo mito…Detto questo, una cosa è certa: è un dibattito surreale. Solo che lo avete scatenato voi”. L’ultimo battibecco tra i due era iniziato con un post della leader di Fdi. “Grazie Enrico, è un bene ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 18 giugno 2022) Ancora una distanza tra Enricoe Giorgia. Il segretario Pd torna a twittare rivolgendosi alla leader Fdi e postando una locandina del fumetto dell”investigatore dell’incubo’,Dog. “È vero, è il mio mito. Lo confesso. Tutto torna. #AbissoDellaMorte”. Di “abisso della morte” aveva parlatosui social suscitando la reazione del leader dem. “‘Abisso della morte’ lo troverai nelle parole di Papa Francesco. E comunque il fumetto diDog si chiama ‘Abisso del Male’ – replica ora– Per fortuna che era il tuo mito…Detto questo, una cosa è certa: è un dibattito surreale. Solo che lo avete scatenato voi”. L’ultimo battibecco tra i due era iniziato con un post della leader di Fdi. “Grazie Enrico, è un bene ...

